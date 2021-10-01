РИАМО - 1 окт. Членов партии КПРФ Павла Иванова и Николая Зубрилина задержали в Москве и доставили в отделение полиции. На них составили административные протоколы за призыв и участие в несанкционированном митинге, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее СМИ сообщили, что в пятницу утром был задержан руководитель КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин у здания на Петровке, 38.

Протоколы составили по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Павел Иванов, пробывший 6 дней в офисе юридической службы московского горкома КПРФ, самостоятельно покинул помещение и был сразу же задержан.

В столичной полиции продолжают выявлять участников несанкционированной акции, которая прошла после выборов в Госдуму. Также полиция выясняет личности призывающих к участию людей.

Митинг не согласовали в столичной мэрии из-за эпидситуации.