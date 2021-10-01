РИАМО - 1 окт. Журнал National Geographics составил рейтинг богемных маршрутов, которые стоит выбрать для путешествий по России в осеннее время. Его возглавила усадьба Мелихово, сообщает комитет по туризму Подмосковья.

При составлении рейтинга учитывалось удобство и выгода использования трансфера для этих маршрутов.

В топ-5 также вошли «Ясная Поляна» в Тульской области, усадьба «Пенаты» в Ленинградской области, горные озера, водопады, ущелья и музей Николая Островского в Сочи и музей-заповедник Михаила Лермонтова в Пятигорске.

Усадьба Мелихово сыграла особую роль в истории русской литературы. Здесь жил и работал некоторое время Антон Чехов. На протяжении 7 лет, проведенных в усадьбе, он написал 42 произведения.

На сегодняшний день у гостей усадьбы есть возможность увидеть обстановку, в которой творил писатель. В музее часто проводят театральные и музыкальные фестивали, а также необычную программу «Таксы Чехова».

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