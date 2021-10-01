РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 окт. Жителей Щелкова приглашают для участия во Всероссийской переписи населения в качестве переписчиков для сбора сведений, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Для того, чтобы стать переписчиком, необходимо быть гражданином РФ старше 18 лет, пройти специальное обучение (2-3 дня), владеть навыками работы на планшете, быть исполнительным и дисциплинированным, уметь строго следовать требованиям инструкции, а также обладать четкой, без дефектов речью.

Функционал переписчика: пройти обучение, выполнять указания контролера, переписать в среднем 550 человек, опросить граждан, заполнив на каждого электронный переписной лист на планшетном компьютере.

Вознаграждение за месяц составит 18 тыс. руб. График работы можно составлять самому, чтобы совмещать с учебой или основной работой. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Всем желающим принять участие в переписи населения в качестве переписчиков необходимо обратиться в отдел государственной статистики по адресу: г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 20. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8(496)566-42-87, 8(496)562-11-00.