РИАМО - 1 окт. За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали 1 339 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее количество случаев зарегистрировали в Мытищах (151), Люберцах (105), Балашихе (102), Одинцовском округе (89) и Сергиево-Посадском округе (71), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

69 случаев – в Королеве, 64 - в Пушкинском округе, 56 – в Дмитровском округе, 46 – в Солнечногорске, 45 – во Фрязине, 37 – в Домодедове, 33 – в Воскресенске, 29 – в Реутове, по 27 – в Орехово-Зуевском округе и Дубне, 26 – в Подольске, 23 – в Коломне, по 21 случаю – в Истре и Павловском Посаде.

По 19 случаев – в Раменском округе и Шатуре, 17 – в Клину, 16 – в Лыткарине, по 14 – в Талдомском округе, Лобне, Луховицах и Озерах, 13 – в Электростали, по 12 – в Серпухове и Жуковском, по 11 – в Красногорске и Чехове, по 10 – в Богородском округе и Ступине, по 9 – в Наро-Фоминском округе, Волоколамском округе, Ивантеевке, Бронницах и Егорьевске.

По 7 заболевших зафиксировали в Ленинском округе, Кашире, Химках и Электрогорске, 6 – в Щелкове, 4 – в Шаховской, 3 – в Краснознаменске, 2 – в Зарайске, по 1 – в Рузском округе, Можайском округе и Красноармейске.

Ни одного случая не зафиксировали в Черноголовке, Серебряных Прудах, Рошале, Пущине, Протвине, Молодежном, Лотошине, Лосино-Петровском, Котельниках, Долгопрудном, Власихе, Звездном городке и Дзержинском.

С начала пандемии в Московской области выявлено 450 496 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 199 человек. Выздоровели и выписались 392 788 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>