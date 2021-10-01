РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 окт. Информация о пропавших туристах в Никитских каменоломнях в Домодедове не подтвердилась, сообщили «РИАМО в Домодедово» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Накануне появилась информация о брошенной палатке в 1,5 км от Никитских каменоломен. Была вероятность, что туристы могли заблудиться в системах.

«Информация о том, что она (туристка - ред.) пропала, не подтвердилась. Вероятность такая была, но она никуда не спускалась, это подтверждается. Она была дома», - сообщили в пресс-службе.

Девушка оставила палатку с частью вещей и уехала. Ее искали несколько дней. О поисках рассказал один из спелестологов.

«Поиски начались во вторник, практически сразу подключились все, включая отряд «Лиза Алерт». В итоге уже в четверг (30 сентября - ред.) была неподтвержденная информация об успешной находке хозяйки, брошенной в лесу палатки и сегодня все подтвердилось. Ситуация совсем никак не связана с пещерами. Палатка стояла в 1,5 километрах и девушка о них даже не знала», - сообщил спелестолог.