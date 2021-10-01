РИАМО - 1 окт. Два человека погибли, еще два получили травмы в резльтате ДТП, произошедшем на 16-м км трассы Чехов - Попово, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

На трассе произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Mercedes и Ford.

Водитель и пассажир автомобиля Ford погибли, водитель и пассажир второй иномарки госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства устанавливаются.