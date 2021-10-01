РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. В Люберецком Дворце культуры прошел концерт, посвященный Дню пожилого человека, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня во всем мире отмечают День пожилого человека. Эта дата выбрана неслучайно: во все времена поэты и писатели воспевали осень как золотую пору. А зрелость называют «золотым возрастом». Это день, когда стоит задуматься, все ли сделано для того, чтобы люди старшего поколения жили достойно. Это еще один повод сказать слова уважения нашим пожилым родственникам, проявить заботу и любовь», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Для гостей праздника выступили творческие коллективы городского округа. В настоящее время в Люберцах проживают порядка 80 706 представителей старшего поколения.

«В Международный день пожилых людей желаю нашему старшему поколению здоровья, долгих лет жизни, оптимизма! Пусть каждый будет одарен вниманием, заботой, пониманием родных и близких! Ведите активный и здоровый образ жизни. Приглашаю всех, кому за 60, принять участие в проекте «Активное долголетие». Занимайтесь физкультурой, творчеством, интересуйтесь жизнью округа!» - отметила первый заместитель главы администрации округа Ирина Назарьева.

Официально Международный день пожилых людей отмечается с 1991 года после того, как ООН в декабре 1990-го провозгласила 1 октября Днем престарелых.