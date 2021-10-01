РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Водитель автобуса «Мострансавто» Евгений Тютькин из МАП №1 горокруга Люберцы спас несовершеннолетнего пассажира от напавшего на него мужчины, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Инцидент произошел на маршруте №323 «Октябрьский – Москва (м. Выхино)». Тютькин выполнял рейс от станции метро «Выхино», на одной из остановок в его автобус «Луидор» вошел мальчик: он оплатил проезд и спокойно сел на переднее сиденье рядом с водителем. Позже в салоне началась перепалка между двумя другими пассажирами: мужчины вели себя агрессивно и выражались нецензурными словами. Водитель автобуса сделал им замечание и попросил соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Один из этих пассажиров позже вышел из автобуса.

«Мы уже были в поселке Октябрьский, когда мальчик вышел из автобуса. А потом смотрю, за ним пошел и тот мужчина, который конфликтовал. Он подошел к парню, схватил его за рюкзак и начал трясти, а еще нецензурно выражаться», — сказал Тютькин.

Он тут же сообщил о случившемся диспетчеру, принял необходимые меры для того, чтобы исключить самопроизвольное движение автобуса, и вышел из него.

«Я подошел к ним, смотрю, ребенок напуган, молчит. Оттащил мужчину от парня и сказал, чтобы мальчик шел домой. Пока он переходил дорогу, я этого мужика держал, а когда парень скрылся из виду, отпустил. Спросил, чего он к нему привязался, но тот ничего не ответил, был в нетрезвом состоянии», — отметил Тютькин.

Евгений Алексеевич работает в «Мострансавто» с 2014 года, все это время на одном маршруте — №323. В ближайшее время сотрудник получит грамоту от компании.