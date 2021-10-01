РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. В микрорайоне Климовск Подольска продлили сроки ремонта освещения в детском парке на Весенней улице, его не откроют до 9 октября, сообщил территориальный отдел администрации округа.

16 сентября детский парк культуры и отдыха на Заводской, 6А, закрыли на 8 дней в связи с проведением работ по замене кабеля уличного освещения. Затем из-за продления сроков замены кабеля уличного освещения сообщили, что парк будет закрыт для посещения до 30 сентября.

«Детский парк все еще закрыт, раскопали его серьезно, но уже видно, что новый кабель между фонарями проложили, сняли старые фонари, их отремонтируют и почистят. Как сообщил директор Детского парка Вильдан Гайфутдинов, уже 9 октября освещение будет запущено, и парк будет открыт», - говорится в сообщении.

Этот парк является любимым местом горожан для прогулок и отдыха с детьми. Парк хорошо оборудован и подходит для детей всех возрастов.

В детском парке расположены лужайки, лавочки, велосипедные и пешеходные дорожки, аттракционы и игровые детские площадки.