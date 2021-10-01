РИАМО - 1 окт. В 2023 году на территории микрорайона 10А в Реутове планируется построить детский сад на 250 мест. Разрешение на проведение работ уже получено, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Строительство начнется уже в этом году. Создание дошкольного образовательного учреждения предусмотрено государственной программой региона.

«Здание дошкольного учреждения вместимостью 250 человек рассчитано на 12 дошкольных групп, в том числе 4 ясельных. Общая площадь объекта составит порядка 3,7 тыс. кв. м., площадь застройки 1,4 тыс. кв. м», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Первый этаж отдадут под ясельные группы, колясочные, помещения, где будут храниться игрушки, а также игровые комнаты. Здесь будут отдельные выходы к прогулочным зонам на территории. На 2 и 3 этажах разместятся группы постарше, для них предусмотрят буфетные и спальни.

Кроме того, в детском саду оборудуют спортивный и музыкальный залы. На прилегающей к зданию территории сделают яркие игровые площадки с навесами от солнца и зоны для спортивных игр.

Детский сад сделают доступным для малышей с ограниченными возможностями здоровья.