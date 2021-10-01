РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 окт. В селе Федоскино городского округа Мытищи профилировали дорогу, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления Федоскино.

Сотрудниками МКУ «ТУ «Федоскино» проведены дорожные работы в населенных пунктах: деревня Красная Горка, улица Красногорская. Ими осуществлена работа по профилированию обочины.

В селе Федоскино осуществлено профилирование дороги. В деревне Новосельцево произведено профилирование подъезда к пожарному пруду.