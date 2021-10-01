РИАМО - 1 окт. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета на 60 километре МКАД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступила информация, что на указанном дорожном участке произошло ДТП, после чего один из участников аварии произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ОМВД России по столичному району Кунцево задержали и доставили в отдел 26-летнего приезжего мужчину.

Автомобиль задержанного был осмотрен, в нем обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет и прозрачный пакет с неизвестным веществом белого цвета внутри. Предметы изъяли и направили на экспертизу.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».