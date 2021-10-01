РИАМО - 1 окт. С 1 октября в Московской области вступили в силу новые тарифы на газ, установленные розничные цены являются едиными для всех бытовых нужд населения и различаются только по направлениям использования газа, сообщает пресс-служба областного комитета по ценам и тарифам.

Приготовление еды и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) стоит 7,03 руб./куб. м, а приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя без центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) стоит 6,2 руб./куб. м.

Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в обоих вышестоящих пунктах, стоит 6 160,68 руб./1 тыс. куб. м.

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа стоит 7 337,97 руб./1000 куб. м. Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа стоит 7 347,39 руб./1000 куб. м

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, стоит 5 934,72 руб./1000 куб. м.

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