РИАМО - 1 окт. Административные дела возбуждены в отношении АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион» за установление монопольно высоких цен для операторов связи при занимании доминирующего положения на территории области, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Московское областное УФАС России, в рамках рассмотрения обращений операторов связи, в действиях АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион» выявило признаки установления и поддержания монопольно высоких цен на услуги по предоставлению опор линий электропередачи для размещения линий связи.

Услуги по предоставлению опор линии электропередачи оказываются операторам связи для размещения линий для обеспечения потребителей Подмосковья услугами связи.

На территории Московской области, где АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион» занимают доминирующее положение, стоимость оказываемых услуг превышает сумму фактически понесенных затрат и необходимой прибыли, что приводит к ограничению конкуренции на рынке предоставления услуг связи.

Московским областным УФАС России в отношении компаний возбуждены дела по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в части установления монопольно высоких цен на услуги по предоставлению опор линий электропередачи для размещения линий связи.

По итогам рассмотрения дел электросетевым компаниям грозят оборотные штрафы.