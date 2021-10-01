РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Мотоциклисты 2 октября проедутся по Подольску в рамках закрытия мотосезона текущего года, сбор участников мотопробега пройдет у дома Ленина, сообщается в группе «Мотоклуб АсгардMC» в соцсети «ВКонтакте».

«Мотоклуб «Асгард» приглашает желающих закрыть мотосезон. Сбор колонны состоится в 12:00 у дома Ленина. Приглашаются все желающие проехать по Подольску.

В 18:00 в баре «Фьюжн» на Красногвардейском бульваре, 48Б пройдет праздничная часть программы с конкурсами и выступлениями музыкальных групп «Вираж», «Джин Тоник» и Rusty Train. Вход свободный.