РИАМО - 1 окт. XXIX Международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021» открылся в столичном Гостином дворе. Подмосковье представило на фестивале результаты комплексного развития территорий и презентовало новые стандарты жилищного строительства, передает корреспондент РИАМО.

«Мы хотели показать, что Московская область уверенно идет по пути исключительно комплексного развития территорий. Основной темой выставки этого года является тема истины. Мы решили, что истина - в поиске себя. А значит, мы как субъект обязаны для жителей Подмосковья создать такие условия, в рамках которых все насущные проблемы будем решать мы», - сказала первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области – главный архитектор региона Александра Кузьмина.

По ее словам, Подмосковье стало первым регионом страны, который ввел на законодательном уровне стандарты жилищного строительства. Они подразумевают создание безбарьероной среды и дворов без машин, отсутствие в домах мусоропроводов, увеличение высоты первых этажей, новые фасадные решения и многое другое. Стандарты вступили в силу 8 августа.

«Мы движемся дальше и сейчас будем вносить поправки в наше постановление об особенности развития жилой застройки. Вводим требования к созданию комфортной городской среды - расширенный тротуар, велодорожки по периметру каждого жилого квартала. Это такой минимум», - добавила Кузьмина.

Она также отметила, что на стенде Московской области на фестивале «Зодчество» представлены результаты планомерной работы на протяжении многих лет.

«Культурное программирование территорий, личностный рост человека возможен лишь в том случае, если ничто не забыто - ни транспорт, ни благоустройство, ни социальные объекты. Только в комплексном подходе рождается новое качество», - заключила Кузьмина.

Международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021» продлится по 3 октября включительно.