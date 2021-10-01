РИАМО - 1 окт. XXIX Международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021» открылся в столичном Гостином дворе. Подмосковье представило на фестивале результаты комплексного развития территорий и презентовало новые стандарты жилищного строительства, передает корреспондент РИАМО.
По ее словам, Подмосковье стало первым регионом страны, который ввел на законодательном уровне стандарты жилищного строительства. Они подразумевают создание безбарьероной среды и дворов без машин, отсутствие в домах мусоропроводов, увеличение высоты первых этажей, новые фасадные решения и многое другое. Стандарты вступили в силу 8 августа.
«Мы движемся дальше и сейчас будем вносить поправки в наше постановление об особенности развития жилой застройки. Вводим требования к созданию комфортной городской среды - расширенный тротуар, велодорожки по периметру каждого жилого квартала. Это такой минимум», - добавила Кузьмина.
Она также отметила, что на стенде Московской области на фестивале «Зодчество» представлены результаты планомерной работы на протяжении многих лет.
«Культурное программирование территорий, личностный рост человека возможен лишь в том случае, если ничто не забыто - ни транспорт, ни благоустройство, ни социальные объекты. Только в комплексном подходе рождается новое качество», - заключила Кузьмина.
Международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021» продлится по 3 октября включительно.
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