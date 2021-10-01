РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 окт. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поздравил жителей подмосковного Красногорска с днем пожилого человека в пятницу.

Первого октября отмечают Международный день пожилого человека.

«В нашем округе почти 73 тыс. бабушек и дедушек. Энергичные, задорные, увлеченные и любознательные – это все про наше старшее поколение. С праздником вас! Крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что третий год в регионе действует проект губернатора «Активное долголетие», который делает жизнь старшего поколения насыщенной и интересной.

«С сегодняшнего дня в клуб активного долголетия можно ходить без заявлений. Появились новые занятия: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и бадминтон», - добавил Спасский.

По его словам, традиционно популярностью пользуются экскурсионные поездки. На октябрь насыщенная программа – Сергиев Посад, Мытищи, Клин, Пушкино, Волоколамск, Коломна.

Записаться на экскурсии и узнать подробную информацию можно по телефону: 8(495)561-32-51.