С 1 октября прививки, включенные в национальный календарь, начнут делать бесплатно в частных клиниках, детские пособия будут переводить только на карты «Мир», а неквалифицированных инвесторов станут тестировать. Какие еще нововведения ждут россиян в октябре, читайте в материале РИАМО.

Детские пособия – на карту «Мир»

С 1 октября ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка будут начислять на карты платежной системы «Мир». Также граждане смогут получать деньги от государства на обычный банковский счет, не привязанный к карте, или в виде наличных. Таким образом, изменения не коснутся тех, кто уже получает выплаты на сберкнижки, номинальные счета или через почту.

На карты платежной системы «Мир» уже начисляют пособия беременным, выплаты по уходу за ребенком, а также на второго, третьего и следующих детей, пособия для неполных семей и другие виды финансовой поддержки от государства.

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Бесплатные прививки в частных клиниках

Также с 1 октября бесплатные прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственных, но и в частных клиниках, которые работают в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

В национальный календарь профилактических прививок входят вакцины от гепатита B, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки), гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа. В апреле 2021 года в Госдуме предлагали внести вакцинацию от Covid-19 в этот же календарь, но уже в июне отказались от этой идеи. Сейчас она входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям.

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Новые правила техосмотра

Сайт мэра Москвы

В феврале 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о переносе запуска новой системы техосмотра на 1 октября 2021 года. Карты техосмотра теперь будут оформлять только в электронном виде, а транспортные средства при въезде и выезде из пункта ТО начнут фотографировать. Карты и изображения будут хранить в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО), принадлежащей МВД.

С 1 октября техосмотр по новым правилам должны пройти автомобили, срок действия диагностической карты которых истек до 1 февраля 2021 года. Если срок действия диагностической карты закончился в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, водитель имеет возможность ездить на ней еще шесть месяцев.

Техосмотр также обязаны пройти машины, достигшие возраста четырех лет: согласно закону, к этому сроку они должны получить свою первую диагностическую карту. Также в обязательном порядке ТО должен пройти грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт, в том числе такси.

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Изменение правил для инвесторов

Начиная с 1 октября неквалифицированных инвесторов, которые планируют использовать сложные финансовые инструменты, будут тестировать. В частности, гражданам придется подтвердить свою грамотность, прежде чем приступить к работе со структурными облигациями, договорами РЕПО, паями закрытых ПИФов.

Бесплатное тестирование будет состоять из двух блоков вопросов: «Самооценка клиента» (три вопроса) и «Знания клиента об инструменте (сделке)» (четыре вопроса). Его можно будет пройти как онлайн, так и в офлайн-формате. Количество попыток неограниченно, однако варианты ответа будут меняться случайным образом с каждым новым прохождением.

У тех, кто не сможет сдать тест, останется возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 тысяч рублей за сделку и под специальное уведомление о принятии всех рисков.

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Ускорение оформления прав на жилье в новостройках

С 28 октября вступают в силу изменения в закон о госрегистрации недвижимости, благодаря которым сократится срок регистрации договоров долевого участия (ДДУ). Ранее были установлены только общие сроки регистрации прав – девять рабочих дней при подаче документов через МФЦ. Теперь ДДУ будут регистрировать от трех (при подаче в электронном виде) до семи (при обращении в МФЦ) рабочих дней. Также подавать заявление о регистрации прав и необходимые документы можно будет через нотариуса – раньше так можно было поступить, если сделка была нотариально удостоверена или права на недвижимость появились после другого нотариального действия.

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Введение новых ограничений по кредитам

Центральный банк РФ вводит для банков новые ограничения по выдаче необеспеченных потребительских кредитов в рублях. С 1 октября повысят коэффициенты риска по займам, которые выдают уже закредитованным клиентам. Надбавки увеличат по ссудам с большой стоимостью кредита и займам для граждан с высокой долговой нагрузкой. Самые высокие надбавки установили к ссудам под 35% годовых и более, а минимальные – к займам под 10% годовых для граждан без высокой долговой нагрузки.

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Оплата товаров и услуг по QR-кодам

С октября системно значимые банки обязаны предоставить гражданам возможность оплатить товар или услугу с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей. Согласно данным СБП на 1 октября, к системе уже подключились 64 банка.

Также с октября изменятся тарифы на переводы в СБП. При переводе денег от граждан компаниям, индивидуальным предпринимателям или самозанятым нужно будет заплатить от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Государственные платежи можно будет осуществлять в системе СБП без комиссии.

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Всероссийская перепись населения

С 15 октября по 14 ноября в России пройдет перепись населения. При этом на отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря.

Граждане могут самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги» до 8 ноября, а также прийти в МФЦ на стационарный переписной участок. Помимо этого, по домам будут ходить переписчики – ожидается, что их будет около 320 тысяч.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги опубликуют в IV квартале 2022 года.

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Новые выделенные полосы в Москве

сайт мэра Москвы

С 11 октября в четырех районах столицы откроют выделенные полосы для общественного транспорта. Они появятся в Якиманке, Москворечье-Сабурово, Донском и Даниловском районах.

В частности, одна полоса будет создана на Малой Тульской улице от Духовского переулка до улицы Серпуховской Вал, другая – на Большой Тульской улице от остановки «Метро «Тульская» (северный вестибюль)» до Третьего транспортного кольца в сторону области.

Полоса для общественного транспорта появится и на участке от съезда с ТТК до остановки «Метро «Тульская» (южный вестибюль)» в направлении центра. Еще одну полоса продлится при въезде на Автозаводский мост с внутренней стороны ТТК. Помимо этого, выделенки сделают в Лубочном переулке и на Кантемировской улице.

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