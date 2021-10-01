РИАМО - 1 окт. Сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, устроившего пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Анталью. Из-за действий мужчины пилот принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Краснодара, сообщается на сайте «МВД медиа».

Дебошир был задержан в Международном аэропорту Краснодара им. Екатерины II. Сотрудники полиции прибыли туда после сообщения от авиадиспетчера о том, что экипажу самолета, совершившего вынужденную посадку, требуется помощь правоохранителей.

«Полицейские установили, что во время полета один из пассажиров вел себя агрессивно, использовал нецензурные выражения, ходил по салону и задевал пассажиров. На замечания реагировал неадекватно. В связи с этим командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отделении полиции выяснили личность дебошира – он оказался 42-летним жителем Подмосковья. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного составили протокол об административном нарушении. Мужчине назначено наказание в виде административного ареста на семь суток, он будет отбывать его в спецприемнике для административно задержанных в городе Тимашевске Краснодарского края.