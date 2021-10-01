РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 окт. Среди жителей подмосковного Красногорска более 40 тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты населения.

В пятницу отмечают Международный день пожилого человека.

«На учете в Красногорском управлении социальной защиты населения состоит более 47 тыс. граждан старше 60 лет. Сегодня в горокруге Красногорск проживают 1028 ветеранов войны, в том числе 42 - инвалиды и участники ВОВ», - сообщила начальник управления Лилия Гордон.

В нынешнем году 1215 жителей Красногорска получили поздравления с юбилеями: 80, 85, 90, 95, 100 лет. Вековой юбилей отметили шестеро из них.

«Более 65 пенсионеров с удовольствием воспользовались возможностью отдохнуть в социально-оздоровительных центрах Московской области. Например, «Ясенки», «Лесная поляна», «Акрихин», «Надежда» и другие», - добавила Гордон.

Учитывая преклонный возраст и состояние здоровья, 304 пенсионера получают социальные услуги на дому. Социальные работники предоставляют им различные виды социально-бытовых услуг от доставки продуктов, уборки помещений до оплаты коммунальных услуг и оказывают другую помощь.

Всем пенсионерам, получающим невысокую пенсию, выплачивается региональная социальная доплата к пенсии. В горокруге Красногорск ее получают 3 868 человек.

Дополнительную информацию о социальных льготах в Красногорске можно узнать по телефону: 8(498)602-19-26.