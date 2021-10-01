РИАМО - 1 окт. Настоятель Георгиевского храма в подмосковном Красногорске, иерей Павел Островский проанализировал псевдоним эпатажного рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна и рассказал, что у музыканта «самая что ни на есть христианская фамилия». Моргенштерн переводится как «утренняя звезда», а по латыни значит «люцифер».

«Хочу порадовать Алишера, что у него на самом деле самая что ни на есть христианская фамилия, так как Христос про Себя говорит так: «Я – яркая Утренняя Звезда», - написал Островский в Instagram.

Он объяснил, что это понятие относится к раннему христианству. Утренняя Звезда - имя Спасителя и один из самых высоких эпитетов.

Священник также процитировал апостола Петра: «Теперь мы еще тверже уверены в пророческом слове, и вы хорошо делаете, что внимаете ему, как светильнику, сияющему во тьме, пока не настанет день, и Утренняя Звезда не взойдет в ваших сердцах».

«Так что, дорогой Алишер, никуда ты не денешься от того, что Христос тебя любит и ждет», - добавил Островский.

Он также считает, что в душе известного шоумена больше добра и света, чем зла.

Рэпер Моргенштерн часто оказывается в эпицентре скандалов. Так, его обвиняли в пропаганде наркотиков в видеоклипах, за что столичный суд оштрафовал музыканта на 100 тыс. рублей. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявляла, что в своем творчестве Моргенштерн пропагандирует насилие.