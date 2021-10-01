РИАМО - 1 окт. В столице планируют расширить количество клубов для горожан старшего поколения «Мой социальный центр». До конца года их будет более 30, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Открыли еще 9 городских клубов для москвичей старшего поколения «Мой социальный центр». Сегодня был в Братееве. С удовольствием пообщался с участниками клубов, получил в подарок сувенир с мезенской росписью и, как всегда, зарядился позитивом. Тут очень душевная атмосфера», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что создание такого проекта долго обсуждалось с представителями старшего поколения. Из привычных соцучреждений центры превратились в места, где можно пообщаться, отдохнуть и чему-то научиться.

До конца 2021 года планируют открыть такие клубы в том числе в Троицке и поселении Новофедоровское.