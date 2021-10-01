РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Жители городского округа Люберцы могут задать свои вопросы компетентным членам «Единой России» и получить юридическую консультацию с 5 октября, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Согласно графику работы Общественной приемной Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия», с 5 по 31 октября жители могут задать свои вопросы компетентным членам партии и получить юридическую консультацию. Запись на прием проходит по телефону: 8(495)503-55-36.

5 октября с 10:00 до 13:00 прием ведет и.о. исполнительного секретаря местного отделения Георгий Николаев. 7 октября с 14:00 до 17:00 на вопросы жителей ответит первый заместитель председателя совета депутатов Люберец, руководитель фракции «Единая Россия» в совете Александр Шлапак.

12 октября с 10:00 до 13:00 можно попасть на прием к председателю Молодежного парламента при совете депутатов Люберец Ашоту Маргаряну. 14 октября с 14:00 до 17:00 прием ведет депутат Люберец Сергей Беляев. 15 октября с 10:00 до 13:00 на вопросы жителей ответит депутат Мособлдумы Игорь Коханый.

19 октября с 14:00 до 17:00 прием ведет депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. 21 октября с 10:00 до 13:00 можно попасть на прием к помощнику депутата Люберец Мамеда Азизова. 26 октября с 14:00 до 17:00 на вопросы жителей ответит депутат Люберец Вячеслав Калинин.

28 октября с 10:00 до 13:00 можно получить юридическую консультацию.

Приемная расположена по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22. Время работы: с 10:00 до 17:00, перерыв- с 13:00 до 14:00.