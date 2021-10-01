РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 окт. В Домодедове за сутки выявили 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 361 случай инфекции, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 1339 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 450 496 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 199 человек. Выздоровели и выписались 392 788 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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