РИАМО - 1 окт. Еще 1035 жителей Подмосковья победили коронавирус. С начала пандемии число выздоровевших составляет 392 788, сообщается на сайте регионального Минздрава по ситуации с Covid-19.

Также в регионе за сутки выявили 1339 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 Covid-пациентов скончались.

За все время пандемии в регионе выявили 450 496 случаев заражения, жертвами инфекции стали 8 199 человек.

В подмосковных медицинских организациях также наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы, иных регионов России и из-за рубежа.

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