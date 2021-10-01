РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 окт. В Королеве 29 и 30 сентября прошел чемпионат «Абилимпикс» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, школьники округа завоевали призовые места, сообщает пресс-служба городской администрации.

Помимо 5 площадок в Межрегиональном центре компетенций соревнования прошли и в компетенции «Массажист». Школьники из Хотькова, Сергиева-Посада, Наро-Фоминска, Домодедова и Королева продемонстрировали знание классических приемов массажа, подготовили и представили произвольную программу. Двое учащихся МБОУ ШИ для слепых и слабовидящих детей стали призерами конкурса. Зорина Ева заняла 2 место и Трухляева Валерия - 3 место.

Кетова Ксения, ученица 11 класса школы №1, заняла 1 место в компетенции «Мультимедийная журналистика». А девятиклассник Артемий Красников от МБОУ «Гимназия №17» занял 2 место в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобиля».