РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 3 по 19 октября проведут рейды по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле будут проводиться 3 октября с 17:00 до 18:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №366, ТРЦ «Орбита». 6 октября такой рейд пройдет с 7:00 до 8:00 у дома №11Б на Комсомольском проспекте в Люберцах.

17 октября с 17:00 до 18:00 ГИБДД проведет мероприятие по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №8В, ТРЦ «Мега». 19 октября рейд проведут с 7:00 до 8:00 у дома №23 на улице Электрификации Люберец.