РИАМО - 1 окт. Наступил сезон рыжиков - вкусных осенних грибов, которые отлично сочетаются с картошкой и говядиной, а также хороши в качестве маринованной закуски. О том, как правильно их выбрать, хранить и готовить, РИАМО рассказала специалист инспекции по качеству пищевой продукции Государственной инспекции города Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия Елена Павлова.
Ценный продукт
Павлова отметила, что рыжики - не такие популярные грибы, как лисички, белые или подосиновики, однако они обладают прекрасным вкусом - чуть островатым, но при этом сладким.
Рыжики также являются одними из наиболее ценных грибов в пищевом смысле. Они богаты аминокислотами, витаминами, железом. Соленые рыжики в три раза превосходят по калорийности овощи и фрукты.
В лесу рыжики чаще всего растут вблизи деревьев хвойных пород. Хранить собранные самостоятельно грибы можно 48 часов при температуре от 0 до 5 градусов, 8 часов при температуре от 5 до 10 градусов, 6 часов при температуре от 10 до 12 градусов, 4 часа - если температура составляет 12-20 градусов. Если теплее 20 градусов, то хранить рыжики недопустимо.
Как готовить
Эксперт рассказала, что при готовке свежих рыжиков предварительное отваривание не требуется.
«Жареные рыжики обладают великолепным вкусом, хорошо сочетаются с картофелем, а тушеные - с говядиной», - отметила Павлова.
По ее словам, все-таки чаще всего рыжики солят и маринуют. Мыть грибы перед засолкой не надо: после сбора их очищают, начисто вытирают, складывают в емкость шляпками вверх, каждый ряд пересыпают солью, накрывают крышкой, а сверху кладут гнет.
«Если перед засолом рыжики вымочить, то у них может измениться цвет - они позеленеют или даже почернеют», – предупредила эксперт.
От длительного соприкосновения с воздухом очищенные рыжики также могут темнеть и приобретать непрезентабельный вид. Чтобы грибы не чернели, их нужно замочить в 2%-ном растворе соли на срок не более 20 минут.
При покупке свежих рыжиков Павлова призвала к особой внимательности.
«Приобретайте их только в местах, имеющих разрешение на торговлю, тщательно осматривайте грибы. Свежесобранные лесные грибы должны быть плотные, с ярко выраженным грибным ароматом с примесью лесного запаха», - рассказала эксперт.
Она предостерегла от покупки грязных, мерзлых, заплесневелых, изъеденных червями, дряблых, вялых, мокрых, водянистых, осклизлых, затхлых грибов с признаками гнили. Если в упаковке с рыжиками есть примесь грибов других видов или частей растений, то лучше отказаться от такого товара.
«Не приобретайте грибы с рук и в местах несанкционированной торговли. Кроме того, не покупайте вареные, соленые, маринованные грибы и другие грибные консервы, произведенные в домашних условиях», - добавила Павлова.
При покупке грибов также необходимо обратить внимание на маркировку изготовителя, а при необходимости запросить у продавца документы, подтверждающие безопасность продукции.
Вы правы. Эти грибы встречаются в хвойных и смешанных лесах. В Подмосковье их стоит искать в Савеловском, Казанском и Киевском направлениях.
У подосиновиков
Ну что вы! У подосиновиков красна-оранжевая шляпка (иногда может быть белой). А еще их легко отличить по толстой ножке.
У рыжиков
Не угадали. У рыжиков желто-розовая или оранжево-красная окраска шляпки, а сама она – вогнутая.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (3/0)
А что это за гриб? У него плоская (иногда вогнутая) светло-серая, с темными пятнами шляпка диаметром до 20 сантиметров, серо-желтая ножка светлее шляпки длиной до 12 сантиметров, гладкая и вздутая посредине или внизу.
Нет, у бледной поганки шляпка намного меньше – от 6 до 10 сантиметров, а цвет варьируется от оливкового у молодых грибов до бледного у взрослых.
Груздь сизый
Верно! Искать грузди стоит в хвойных и березовых лесах.
Волнянка
А вот и нет. Волнянка, или волнушка розовая, отличается цветом шляпки – она розовая или желтовато-розовая. А еще шляпка волнянки – вдавленная в центре и с закрученными краями.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (4/0)
Маленькая шляпка диаметром 3-10 сантиметров с кожицей различных оттенков: от медово-коричневого до зеленовато-оливкового с темным центром. Ножки длиной 8-10 сантиметров, сверху желто-коричневые, а снизу – коричнево-бурые. Растет большими семьями. Про какой это гриб?
Гриб с желтой воронковидной мясистой шляпкой диаметром 2,5-4 сантиметра с завернутыми краями. Низ шляпки состоит из узких желтых складок, сросшихся с короткой толстой ножкой.
Бинго, это лисичка! Это деликатесный гриб, который очень легко собирать, – он почти не крошится и не мнется.
Гриб с медно-красной или бледно-желтой воронковидной шляпкой диаметром 1,5-6 сантиметров с опущенным краем. Низ шляпки состоит из узких складок, которые спускаются на тонкую, часто изогнутую ножку.
Неверно. Это ложная лисичка, или говорушка оранжевая. Их относят к условно-съедобным грибам, однако микологи не рекомендуют употреблять их в пищу.
Гриб с яркой желтой или охристой выпуклой шляпкой диметром до 12 сантиметров, снизу – белый. Имеет цилиндрическую или сужающуюся книзу ножку.
Нет, это желтая сыроежка – съедобный гриб с островатым привкусом.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (7/0)
Этот гриб напоминает пришельца. Его высота варьируется от 6 до 15 сантиметров. Охристо-желая, серая или коричневая шляпка похожа на яйцо и занимает половину высоты гриба. А еще в шляпке есть множество округлых ячеек-углублений. Как он называется?
Он белого цвета, булавовидной формы и с маленькими наростами на шляпке.
Угадали! Дождевик шиповатый можно употреблять в пищу, но только нужно выбирать молодые грибы – мякоть у них будет белой или сероватой. А когда она пожелтеет, дождевик станет несъедобным.
У него светлая шляпка с желтоватыми пятнами, ножка с двойным кольцом, а еще при срезе он издает чернильный запах.
Нет. Это же ложный шампиньон или шампиньон желтокожий – ядовитый гриб. Его легко отличить от съедобных шампиньонов по запаху и быстро желтеющему срезу.
У этого гриба шляпка и ножка практически одного цвета – обычно белые, серые или коричневатые. Шляпка выпуклая с серыми пластинками без лилового или розового оттенков. Ножка длинная, часто изогнутая.
Упс, ошибка. Это полевка ранняя, или агроцибе. Гриб действительно напоминает шампиньон, он даже съедобен, но обычно слишком горчит.
Мастер тихой охоты
Ничего себе – вы настоящий профи! В лесу вы чувствуете себя как дома и точно знаете, где скрывается нужный вам гриб. В вашей корзинке обычно оказываются только лучшие экземпляры. Продолжайте совершенствоваться, а главное – не забывайте делиться знаниями с начинающими грибниками!
Вы неплохо разбираетесь в грибах и вряд ли принесете домой что-то смертельно опасное. Однако вам часто приходится подглядывать в справочник, чтобы узнать, чем же подберезовик отличается от подосиновика. Главное – не забрасывайте обучение. Со временем вы точно станете настоящим профи, от которого не укроется ни один гриб.
Отпускать вас одного в лес опасно – похоже, грибы вы видели только на полке в магазине или детской книжке. Отправляйтесь по грибы только с более опытным товарищем и не забывайте внимательно осматривать находку, прежде чем ее срезать. А еще обязательно изучите ядовитые грибы региона. Уверены, со временем все получится!
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