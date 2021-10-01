РИАМО - 1 окт. Наступил сезон рыжиков - вкусных осенних грибов, которые отлично сочетаются с картошкой и говядиной, а также хороши в качестве маринованной закуски. О том, как правильно их выбрать, хранить и готовить, РИАМО рассказала специалист инспекции по качеству пищевой продукции Государственной инспекции города Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия Елена Павлова.

Ценный продукт

Павлова отметила, что рыжики - не такие популярные грибы, как лисички, белые или подосиновики, однако они обладают прекрасным вкусом - чуть островатым, но при этом сладким.

Рыжики также являются одними из наиболее ценных грибов в пищевом смысле. Они богаты аминокислотами, витаминами, железом. Соленые рыжики в три раза превосходят по калорийности овощи и фрукты.

В лесу рыжики чаще всего растут вблизи деревьев хвойных пород. Хранить собранные самостоятельно грибы можно 48 часов при температуре от 0 до 5 градусов, 8 часов при температуре от 5 до 10 градусов, 6 часов при температуре от 10 до 12 градусов, 4 часа - если температура составляет 12-20 градусов. Если теплее 20 градусов, то хранить рыжики недопустимо.

Как готовить

Эксперт рассказала, что при готовке свежих рыжиков предварительное отваривание не требуется.

«Жареные рыжики обладают великолепным вкусом, хорошо сочетаются с картофелем, а тушеные - с говядиной», - отметила Павлова.

По ее словам, все-таки чаще всего рыжики солят и маринуют. Мыть грибы перед засолкой не надо: после сбора их очищают, начисто вытирают, складывают в емкость шляпками вверх, каждый ряд пересыпают солью, накрывают крышкой, а сверху кладут гнет.

«Если перед засолом рыжики вымочить, то у них может измениться цвет - они позеленеют или даже почернеют», – предупредила эксперт.

От длительного соприкосновения с воздухом очищенные рыжики также могут темнеть и приобретать непрезентабельный вид. Чтобы грибы не чернели, их нужно замочить в 2%-ном растворе соли на срок не более 20 минут.

Советы при покупке рыжиков

При покупке свежих рыжиков Павлова призвала к особой внимательности.

«Приобретайте их только в местах, имеющих разрешение на торговлю, тщательно осматривайте грибы. Свежесобранные лесные грибы должны быть плотные, с ярко выраженным грибным ароматом с примесью лесного запаха», - рассказала эксперт.

Она предостерегла от покупки грязных, мерзлых, заплесневелых, изъеденных червями, дряблых, вялых, мокрых, водянистых, осклизлых, затхлых грибов с признаками гнили. Если в упаковке с рыжиками есть примесь грибов других видов или частей растений, то лучше отказаться от такого товара.

«Не приобретайте грибы с рук и в местах несанкционированной торговли. Кроме того, не покупайте вареные, соленые, маринованные грибы и другие грибные консервы, произведенные в домашних условиях», - добавила Павлова.

При покупке грибов также необходимо обратить внимание на маркировку изготовителя, а при необходимости запросить у продавца документы, подтверждающие безопасность продукции.