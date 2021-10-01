РИАМО - 1 окт. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области заблаговременно приступило к реализации мероприятий по рекультивации закрытого в 2020 году полигона ТКО «Ядрово». Изначально работы по рекультивации планировалось начать не ранее 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

В рамках выполнения вышеуказанных работ предполагается в том числе установка фильтров предварительной очистки свалочного газа перед факельной установкой.

«Это угольный фильтр, задерживающий вредные вещества на своей поверхности. Для очистки свалочного газа от органических соединений, соединений хлора и фтора, окисей серы и кремния используется система очистки свалочного газа активированным углем. Срок производства работ по монтажу – вторая половина октября 2021 года. До 7 ноября 2021 года будут завершены пуско-наладочные работы. О запуске фильтров и других значимых событиях будем информировать администрацию», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В июле 2021 года из резервного фонда правительства Московской области предоставлены дополнительные средства в размере 157 млн рублей на выполнение мероприятий по дегазации и обезвреживанию фильтрата с последующим вывозом концентрата фильтрата с территории полигона ТКО «Ядрово».

«Для обеспечения безопасности жителей Подмосковья министерством ЖКХ Московской области принято решение уже в 2021 году, а не в 2022-м, как планировалось ранее, досрочно начать выполнение работ по рекультивации полигона, у нас на это достаточно средств и ресурса. Приступить к рекультивационным работам мы можем уже в этом году, а также начать земляные работы по телу полигона. Документы, уполномочивающие министерство ЖКХ на организацию данных мероприятий, в настоящее время находятся на согласовании в компетентных органах правительства Московской области», – отметил Велиховский.

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