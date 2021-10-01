РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Люберецкая Госавтоинспекция со 2 по 23 октября будет выявлять нетрезвых водителей на территории обслуживания, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будет проводиться со 2 по 23 октября с 22:00 до 23:00. Так, первый рейд состоится 2 октября по адресу: Люберцы, ул. Красногорская, д. 1. Второй пройдет 9 октября на 1 км Дзержинского шоссе Котельников.

16 октября рейд проведут у дома 151/9 на Октябрьском проспекте Люберец. 23 октября рейд состоится по адресу: Лыткарино, Лыткаринское шоссе, стр. 9.

За пьяную езду предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тыс. рублей, а срок лишения права управления – 3 года.