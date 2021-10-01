РИАМО - 1 окт. За последние сутки в Подмосковье выявили 1 339 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии зафиксировали 450 496 случаев инфицирования, сообщается на сайте регионального Минздрава по ситуации с Covid-19.
В области отмечен подъем заболеваемости коронавирусом. До этого в регионе мобилизовали дополнительные койки для лечения инфекции.
При этом врачи напоминают, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации. Прививки от коронавируса помогут сохранить здоровье и спасти жизнь.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены ростом смертности от Covid-19.
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