РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 окт. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 151 новый случай Covid-19, с начала пандемии в округе выявлено 21 280 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 339 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 450 496 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 199 человек. Выздоровели и выписались 392 788 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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