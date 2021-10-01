РИАМО – 1 окт. МТС проанализировала активность пожилых людей - пользователей интернета и цифровых сервисов в Московском регионе. С марта 2020 года по август 2021 года, за пандемию, число пользователей онлайн-сервисов в возрасте 60-75 лет выросло в 3 раза, сообщает пресс-служба МТС.

К Международному дню пожилых людей МТС и МТС Банк исследовали обезличенные данные абонентов в Московском регионе на развлекательных, поисковых, образовательных и финансовых ресурсах, в мессенджерах, мобильных приложениях и соцсетях.

Число пользователей в этой категории выросло за период в три раза, средний возраст пожилых пользователей – 68 лет, женщин среди них - 56%. Пожилые люди в столице почти в 2 раза чаще используют онлайн-сервисы, чем люди старшего поколения в области.

Покупки

Чаще всего жители региона старшего возраста пользовались дистанционными сервисами, в которых можно общаться, оплачивать покупки, коммуналку и заказывать услуги. Число онлайн-транзакций увеличивается в среднем на 5% каждый месяц с начала пандемии коронавируса. Так, в марте прошлого года их доля в МТС Банке составляла 3,9% от общего числа платежей картами. В августе 2021 года этот показатель вырос до 11%.

Если до пандемии пожилые люди почти ничего не покупали онлайн, то за последние 18 месяцев число их покупок в супермаркетах в интернете увеличилось в 3,2 раза. Пользователи старшего поколения стали заказывать на дом готовую еду в 4 раза чаще, лекарства – в 2 раза.

Общение и ТВ

За время пандемии у пользователей старшего возраста популярнее стали также соцсети и мессенджеры. За 18 месяцев трафик, сгенерированный пожилыми абонентами в мессенджерах, увеличился на 40% за счет обмена и просмотра тяжелых видеофайлов и благодаря росту числа пользователей мессенджеров пожилого возраста на 11%.

Несмотря на рост спроса на интернет-сервисы, абоненты старшего возраста продолжали часто разговаривать по мобильному телефону – на 12 минут больше, чем в 2019 году.

Абоненты старше 60 лет стали чаще предпочитать видеосервисы эфирному ТВ. Самыми востребованными стали отечественные фильмы «Белое солнце пустыни», «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину» и «Бриллиантовая рука».

«В последние годы мы видим, как меняется стереотип представления о консерватизме пожилых людей. Наши данные говорят, что, несмотря на возраст, эта категория абонентов чувствует себя все более уверенно в новом цифровом мире и может удовлетворить многие свои потребности в интернете, как и представители более молодых возрастных групп», — отметил директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Алексей Липилин.

Исследование основано на обезличенных агрегированных данных о потреблении трафика и интернет-активности абонентов, давших согласие на анализ данных.