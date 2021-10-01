РИАМО - 1 окт. В крупном картофелехранилище Талдомского округа, открытом после реконструкции, началась загрузка новой партии урожая на долгосрочное хранение, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Сегодня объект площадью 3,2 тыс. кв. м начал принимать на длительное хранение картофель нового урожая. Мощность нового хранилища составляет порядка 11 тыс. т семенного картофеля», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что объем вложенных в проект инвестиций составляет 277 млн руб. Объект позволит обеспечить работой около 20 местных жителей.

Воскресенский добавил, что в настоящий момент в Подмосковье более 205 картофелехранилищ общей мощностью около 340 тыс. т.