РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 окт. В городском округе Мытищи рядом с ЖК «Пироговская ривьера» выявили проблемы с вывозом бетона, сообщается в Instagram-аккаунте комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты муниципалитета.

Производители бетона сливают его в районе ЖК «Пироговская ривьера». Надзорные органы просят взять под контроль объект. Также бетоновозы постоянно загрязняют проезжую часть бетоном, что вызывает негодование автолюбителей округа.

Жилой комплекс «Пироговская Ривьера» расположен на берегу Пироговского водохранилища в Мытищах.