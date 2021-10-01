РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 окт. В клубе «Активное долголетие» в микрорайоне Юбилейный Королева отметили День пожилого человека, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

С поздравлениями и подарками клуб посетили члены городской Общественной палаты и благотворительного фонда «Окно в мир». Пожилым людям вручили палки для скандинавской ходьбы и варенье.

«Наш город активно развивается, становится комфортнее, все делается для того, чтобы всем жителям разных возрастов в Королеве было интересно и удобно. Вы своим примером показываете, что жить активно не может помешать никакой возраст. Я желаю вам долгих лет жизни и счастья», - сказала председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

Самых активных членов клуба наградили грамотами и поблагодарили за неравнодушие. А благотворительная организация «Окно в мир» заявила о готовности к сотрудничеству с клубом и проведению совместных мероприятий.

Для пожилых людей воспитанники творческих коллективов подготовили номера, а празднование продолжилось чаепитием.