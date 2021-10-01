РИАМО - 1 окт. Столкновение автомобилей Skoda и «ГАЗели» произошло днем в пятницу на Варшавском шоссе, в районе дома 179. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью».

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, которого нарядом скорой помощи с предварительным диагнозом «травматическая ампутация 2, 3 и 4 пальцев левой руки» госпитализировали в медучреждение.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Движение транспорта не затруднено.