РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 окт. Управляющая компания привела в порядок газопровод в доме на ул. Мичурина в Королеве по предписанию Госжилинспекции Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе мониторинга состояния внутридомового газового оборудования инспекторы Госжилинспекции обнаружили шелушение краски и следы коррозии на наружном газопроводе дома 4 на ул. Мичурина. Управляющая организация ООО «Жилсервис» получила предписание об устранении нарушений. При повторной проверке было зафиксировано, что предписание исполнено в срок.

«Мониторинг состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования – одна из важных составляющих контрольно-надзорной деятельности Госжилинспекции Подмосковья. УК должны регулярно обследовать трубы домовых газопроводов, красить их, проверять работоспособность вентиляционных каналов, не реже 1 раза в 10 рабочих дней обследовать подвалы, погреба, подполья и технические этажи на загазованность», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.