РИАМО - 1 окт. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство овощехранилища возле деревни Лисавино в городском округе Истра, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Застройщик – сельскохозяйственная компания ООО «АРЕД», занимающаяся выращиванием картофеля и моркови на участке поблизости от будущего хранилища, объект необходим компании для сортировки и фасовки продукции.

«Благодаря строительству овощехранилища будет создано 12 рабочих мест – компания планирует взять на работу грузчиков, фасовщиков и водителей. Объект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Овощехранилище площадью 873,14 кв. м будет построено из металлоконструкций. Строительство планируют завершить к концу декабря 2021 года.