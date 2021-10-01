РИАМО - 1 окт. Арбитражный суд столицы признал законным решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России о включении сведений в отношении ООО «Экомир» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ранее в управление поступило обращение ФГБУ «Центральный военный клинический санаторий «Архангельское» министерства обороны РФ, в нем сообщалось, что компания ООО «Экомир» в одностороннем порядке отказалась от исполнения условий по контракту о поставке для учреждения пурифайеров.

Управление рассмотрело обращение и признало действия «Экомир» незаконными, было принято решении о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания ООО «Экомир» не согласилась с решением и попыталась обжаловать его через суд, однако в столичном Арбитражном суде компании отказали в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.