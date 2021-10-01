РИАМО - 1 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены ростом смертности от коронавируса и следят за ее динамикой, сообщает Nation News.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что каждый регион самостоятельно вводит ограничения, исходя из эпидситуации.

«Каждый регион принимает самостоятельное решение, эти меры не статичны», — подчеркнул Песков.

За сутки в России выявили 24 522 новых случая коронавируса. Зафиксировано 887 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 955 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 7 535 548 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 208 142 летальных исхода, выздоровели 6 692 722 человека.

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