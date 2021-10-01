РИАМО - 1 окт. Экс-замглавы Минпросвещения России и вице-президенту Сбербанка Марине Раковой заочно предъявили обвинение в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС.

В скором времени Ракову хотят объявить в международный розыск и ходатайствовать перед судом о ее заочном аресте.

Ранее Ракову объявили в федеральный розыск. Известно, что она скрылась от органов следствия, выключив свои мобильные телефоны. На допрос она также не пришла. Дома и на работе женщина не появлялась. В ее загородном доме и служебном кабинете прошли обыски.

Кроме того, Тверской суд Москвы ранее арестовал управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина и управляющего директора Сбербанка Евгения Зака по подозрению в мошенничестве.

Ракова занимала пост замглавы Минпросвещения России с 2018 по 2020 годы.