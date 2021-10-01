РИАМО - 1 окт. Полицейские установили личности девушки и парня, который опубликовали в Сети развратную фотографию, сделанную у храма Василия Блаженного в центре Москвы, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Они задержаны и привлечены к административной ответственности. Правовую оценку действиям молодых людей направили в СКР.

Ранее в Сети появилась фотография, как пара имитирует половой акт на фоне храма Василия Блаженного, который расположен у Кремля в столице.