РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 окт. Отель Arthurs SPA Hotel в городском округе Мытищи стал вторым объектом в России под брендом By Mercure, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

С октября отель начал принимать гостей под новым названием Arthurs SPA Hotel By Mercure. Отель стал вторым объектом в регионах России, получившим этот бренд. Он продолжит работать в своем прежнем ценовом сегменте, при этом предложив посетителям плавный переход на международные стандарты сервиса и качества обслуживания бренда Mercure.

Отель Arthurs SPA Hotel By Mercure открылся в 2006 году. На сегодняшний день в нем имеется 231 номер.

Arthurs SPA Hotel by Mercure является обладателем множества наград. Так, в 2015 и 2019 гг. отель был признан «Лучшим загородным отелем», в 2016 и 2020 гг. – «Лучшим SPA-отелем», в 2018 г. – «Лучшим бизнес-отелем года», а в 2017 г. получил Гран-при как «Лучший отель Подмосковья».

Теперь он будет работать с учетом нового стандарта безопасности, предусматривающего повышенные требования санитарной безопасности и охраны здоровья, в том числе протоколы санитарной обработки и дезинфекции номеров, общественных зон, отслеживание состояния здоровья гостей и персонала, обеспечение гостей средствами дезинфекции, новый регламент обслуживания в номерах и работы ресторанов.

На прошлой неделе один из подмосковных отелей – загородный клуб Artiland – получил специальный приз в категории «Лучший загородный отель из дерева». Данная номинация была учреждена Федеральным агентством по туризму и Общероссийской архитектурной премией АРХИWOOD.