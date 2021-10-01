РИАМО - 1 окт. В Гостином дворе в центре столицы стартовал XXIX Международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021», передает корреспондент РИАМО.

«Зодчий - это созидатель в самом широком смысле этого слова. Без зодчего наша жизнь невозможна. Человек начинает меняться в хорошую сторону, когда он видит вокруг себя что-то новое, интересное, необычное. И архитектура очень сильно влияет на поведение человека, на его отношение к жизни», - сказал на церемонии открытия руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, Москва делала, делает и будет делать все для того, чтобы создаваемое на ее территории было самым лучшим, красивым и заразительным. Те изменения, которые произошли во внешнем облике столицы за последние 10-11 лет, во многом заслуга участников фестиваля «Зодчество».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что главная заслуга фестиваля - это эмоциональный вклад в развитие архитектурного сообщества. Кроме того, фестиваль помогает раскрыться молодым талантливым архитекторам.

«Мы всегда призываем к сотрудничеству, взаимной осознанной работе. <…> Мне нравится, что с каждым годом (фестиваль проходит - ред.) все более и более интересно, разнообразно и так модно», - сказал Кузнецов.

Первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области – главный архитектор региона Александра Кузьмина поздравила участников с открытием фестиваля, который проходит несмотря на пандемию.

«Я хотела бы, чтобы эта площадка и в последствие оставалась таким же прекрасным местом, где можно обменяться лучшими практиками, <…> увидеть новые интересные идеи», - добавила Кузьмина.

Международный фестиваль архитектуры «Зодчество-2021» проходит в Гостином дворе с 1 по 3 октября. Участники обсудят тенденции комплексного развития территорий, возможности создания новых городов для будущей России. Кроме того, свои достижения представят регионы страны.