РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 окт. В рамках социального раунда «Засветись!», проводимого в Московской области по 24 октября, сотрудники Госавтоинспекции совместно с МГЕР провели профилактические беседы в торговом центре Щелкова, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В ходе мероприятия с посетителями торгового центра проведены профилактические беседы, в которых автоинспекторы рассказали гражданам о важности ношения световозвращающих элементов, призвали обязательно использовать их в темное время суток, чтобы быть более заметными для других участников дорожного движения.

Кроме того, сотрудники ГИБДД раздали тематические памятки, в которых отражены основные правила безопасного поведения на дороге.