РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Временное перекрытие движения на участке автодороги М-5 «Урал» в городском округе Люберцы продлится ориентировочно по 20 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с проведением ремонтных и строительных работ на участке автодороги М-5 «Урал» по направлению в сторону Москвы перекрыт съезд по направлению в сторону округа Люберцы на улицу Смирновскую. Работы продлятся ориентировочно до 20 октября.

Водителей просят заранее планировать маршрут поездки, выбирать пути объезда и быть внимательными на дороге.