РИАМО - 1 окт. Облачная погода ожидается в столице в грядущие выходные. Однако дождей в прогнозах нет. П На сайте огода будет тихая и сухая, сообщается на сайте «Метеовести».

В субботу в Москве воздух прогреется до плюс 11-13 градусов. В воскресенье будет немного холоднее – 9-11 градусов тепла.

Установлению сухой погоды поспособствует обширный и мощный антициклон.

Минимальная вероятность осадков сохранится вплоть до середины следующей недели. После выходных температура воздуха будет повышаться каждый день.

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