РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. Глава Балашихи Сергей Юров вместе с прокурором округа Никитой Брыкиным в пятницу торжественно вручил ключи от новых квартир 20 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Поздравляю вас с сегодняшним праздником! Важное событие для каждого человека – обретение своего дома. Это шаг, олицетворяющий уже взрослую жизнь. С одной стороны – это большая радость, но и ответственность. Мы желаем вам, чтобы все получалось. По любым вопросам, которые будут возникать, обращайтесь, мы всегда рядом», – сказал Юров.

Он отметил, что в округе на протяжении нескольких лет совместно с правительством и прокуратурой региона, прокурорами, администрацией и органами опеки Балашихи проводится большая работа. По программе «Жилище» выделяются оснащенные квартиры, чтобы у детей была возможность начать взрослую жизнь.

Ключи от новых квартир, расположенных в ЖК «Столичный», и подарки – бытовую технику – вручили 20 ребятам.

По словам Юрова, данный микрорайон оснащен необходимой инфраструктурой. Строятся школы, детские сады, рядом расположен Пестовский парк, где в этом году был закончен третий этап благоустройства. На большой территории парка много площадок, где можно заниматься спортом, гулять.

«Зимой планируем сделать там профессиональную лыжню. С точки зрения транспортной доступности Железнодорожный развивается. В начале следующего года начинаем реконструкцию Носовихинского шоссе, а сейчас – строительство МЦД-4. К 2024 году станция Железнодорожная станет станцией МЦД, и за полчаса можно будет доехать до Москвы и пересесть без дополнительной оплаты в метро», – подчеркнул Юров.

Дети побеседовали с главой Балашихи о себе, новых квартирах, задали вопросы и рассказали о своих мечтах.

Студентка Московской академии Следственного комитета РФ Анна Градова до 14 лет жила с родителями в Железнодорожном, а когда потеряла родителей, переехала к родственникам-опекунам в Пензенскую область. Сейчас она вернулась домой и обрела собственное жилье.

«Когда я вошла в новую квартиру, то испытала чувство радости. Там сделан ремонт, чисто, тепло. У меня есть теперь свой уголочек, где я могу отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Завтра будут покупать туда мебель», – сказала Градова.

Анна призналась, что стремится идти дальше: выучиться, попробовать себя в роли следователя и осуществить детскую мечту – стать прокурором.

Всего в 2021 году по программе «Жилище» планируется предоставить детям-сиротам 35 квартир.