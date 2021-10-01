РИАМО - 1 окт. Среднесуточная температура воздуха в сентябре составила 9,9 градуса тепла, это на 1,1 градуса ниже нормы. Таким образом, первый месяц осени 2021 года стал самым холодным в текущем столетии, сообщается на сайте «Метеоновости».

Однако по показателям всего периода метеонаблюдений, сентябрь этого года не вошел даже в топ-30 холодных месяцев.

Действительно, теплых дней, когда температура воздуха превысила показатель в +20 градусов, в месяце было всего три. Самый теплый – 13 сентября. На ВДНХ воздух прогрелся до 23,1 градуса.

Холоднее всего было 29 сентября, среднесуточная температура составила 5,3 градуса тепла (за счет холодной ночи).

Между тем, дождей в городе не было в сентябре всего 6 дней. Больше всего осадков выпало 20 сентября – 18 мм.

В целом сентябрь был пасмурным, дефицит солнечного света сказался и на настроении москвичей.

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